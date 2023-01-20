Наташа Королева заплакала на просмотре нового «Чебурашки»

Наташа Королёва не смогла сдержать эмоции во время просмотра нового фильма «Чебурашка».

Известно, что полнометражную версию режиссёра Дмитрия Дьяченко Королёва смотрела в кинотеатре со своим мужем, отцом её детей танцором Тарзаном.

Наташа посчитала фильм настолько «классным и трогательном», что вышла из зрительного зала с заплаканными глазами.

Обязательно сходите на премьеру, - сказала она своим подписчикам, вытирая слезы.

Не исключено, что таким образом раскручивается PR-кампания оригинальной интерпретации известного советского мультика.

Незадолго до премьеры многие поклонники оригинала выразили сомнения по поводу того, что полнометражная картина действительно выйдет стоящей.