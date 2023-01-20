18:38, 20 января 2023
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Наташа Королева заплакала на просмотре нового «Чебурашки»
Певица Наташа Королева разрыдалась во время просмотра нового фильма о Чебурашке .
Наташа Королёва не смогла сдержать эмоции во время просмотра нового фильма «Чебурашка».
Известно, что полнометражную версию режиссёра Дмитрия Дьяченко Королёва смотрела в кинотеатре со своим мужем, отцом её детей танцором Тарзаном.
Наташа посчитала фильм настолько «классным и трогательном», что вышла из зрительного зала с заплаканными глазами.
- Обязательно сходите на премьеру, - сказала она своим подписчикам, вытирая слезы.
Не исключено, что таким образом раскручивается PR-кампания оригинальной интерпретации известного советского мультика.
Незадолго до премьеры многие поклонники оригинала выразили сомнения по поводу того, что полнометражная картина действительно выйдет стоящей.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.gazeta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#кино