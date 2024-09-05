Пришла с букетом для невестки: мама Гарика Харламова поддержала Катерину Ковальчук на премьере фильма

Юморист Гарик Харламов и его мама Наталья пришли поддержать Катерину Ковальчук на премьере фильма «Любовь зла». Свекровь была с букетом для невестки, обнималась с ней на пресс-волле, а также наблюдала, как сын с Катериной общаются с журналистами.

Выход семьи запечатлел сайт Woman.ru.

Харламовы впервые вышли в свет в статусе супругов. Катерина была в белом мини-платье и красном пиджаке. Гарик оделся во все черное.

Поздравить Ковальчук с премьерой в кинотеатр «Москва» пришла свекровь. Она была с букетом. Наталья отдельно сфотографировалась с актером Никитой Кологривым.

Ранее Харламов рассказывал о развитии отношений с нынешней женой. Оказалось, что он несколько раз расставался с Ковальчук.