Опубликовано 05 сентября 2024, 20:531 мин.
Пришла с букетом для невестки: мама Гарика Харламова поддержала Катерину Ковальчук на премьере фильма
Гарик Харламов и его мама поддержали Катерину Ковальчук на премьере фильма.
© Starface.ru
Юморист Гарик Харламов и его мама Наталья пришли поддержать Катерину Ковальчук на премьере фильма «Любовь зла». Свекровь была с букетом для невестки, обнималась с ней на пресс-волле, а также наблюдала, как сын с Катериной общаются с журналистами.
Выход семьи запечатлел сайт Woman.ru.
Харламовы впервые вышли в свет в статусе супругов. Катерина была в белом мини-платье и красном пиджаке. Гарик оделся во все черное.
Поздравить Ковальчук с премьерой в кинотеатр «Москва» пришла свекровь. Она была с букетом. Наталья отдельно сфотографировалась с актером Никитой Кологривым.
Ранее Харламов рассказывал о развитии отношений с нынешней женой. Оказалось, что он несколько раз расставался с Ковальчук.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия Караева