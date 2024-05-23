Пришла на гламурную премьеру в сарафане и без макияжа: 62-летняя Арина Шарапова удивила светскую Москву своим видом

Телеведущая Арина Шарапова посетила премьеру фильма в центре Москвы и удивила гостей своим видом. 62-летняя знаменитость была в легком сарафане и почти без макияжа.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Издание отмечает, что для гламурной премьеры Шарапова выбрала совершенно простой наряд: сарафан и джинсовую куртку поверх него. У ведущей были слегка подведены глаза, на губах едва виднелся блеск для губ.

Светские львицы обсуждали внешний вид ведущей. Они шептались: «Прийти так на помпезную премьеру может только смелая женщина».

Шарапова рассказала, что утром в день премьеры была в Останкино. Поклонники просили ведущую о совместных фото, и она не отказывала, несмотря на отсутствие макияжа.

Ранее сообщалось, что модель Белла Хадид сделала комплимент блогеру Виктории Боне на Каннском кинофестивале. Напомним, российская звезда повторила ее операцию «лисьи глазки», которую выполнял хирург Хадид.