«Пришла к нам скандал устроить»: жена Виторгана раскрыла детали конфликта с няней-блогером

Жена народного артиста Эммануила Виторгана считает, что раскритиковавшая их семью няня устроила скандал для привлечения внимания.

Ирина объяснила, что их постоянная няня не смогла сопровождать семью во время отдыха на Балтийском море. Поэтому артисту и его родным пришлось искать ей замену в Юрмале. Объявление привлекло Николь Кононову, которая позднее заявила, что пережила в семье «настоящий кошмар».

Как пояснила жена артиста, Николь просто захотела прославиться за счет их семьи.

«Няня оказалась блогершей. Вот она это и расписала! Ощущение, что она и пришла-то к нам скандал устроить. Она проработала у нас всего-то три дня», — приводит слова Ирины aif.ru.

Супруга Виторгана добавила, что их ввела в заблуждение реклама. На деле девушка не могла справляться со своими обязанностями. Ирина также не понимает причину скандала. По ее словам, с Николь рассчитались и попросили уйти — близкие артиста не могли предположить, что девушка раскритикует их семью в социальных сетях подобным образом.

У семьи также есть постоянная няня, с которой не возникало проблем, говорит Ирина. К сожалению, женщина не смогла сопровождать артиста, его жену и дочерей в поездке за границу.

Напомним, певец Феликс Царикати также заявил, что Кононова решила пропиариться за счет семьи Виторгана.