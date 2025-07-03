«Планирует давать интервью за деньги»: друг семьи Виторгана высказался по поводу обвинений их няни

Недавно няня семьи Эммануила Виторгана Николь Кононова рассказала о пережитых унижениях в семье актера. Близкий друг артиста, певец Феликс Царикати усомнился в правдивости слов женщины.

Исполнитель назвал семью Виторгана образцовой. По его словам, супруга звезды Ирина — требовательный человек в работе, но она никогда не позволяет себе лишнего.

«Она платит за работу, поэтому имеет право требовать выполнять обязанности. Возможно, няня планирует сейчас давать интервью за деньги. Скажет, что ее обидели, что ее „опустили“», — сказал Царикати в разговоре с Абзацем.

Первой женой народного артиста была актриса Татьяна Румянцева, в этом браке появилась на свет дочь Ксения. От второй супруги Аллы Балтер у Виторгана есть сын Максим, который пошел по стопам отца. Сейчас Эммануил живет с третьей избранницей Ириной, с которой воспитывает двух дочерей - семилетнюю Этель и пятилетнюю Клару.

Напомним, Николь заявила, что якобы к ней придирались из-за неправильно висящих полотенец, рецепта супа. Также, со слов женщины, ее заставляли убирать дом, хотя она устраивалась на работу няней, а «постоянные упреки и усмешки стали частью повседневной жизни».