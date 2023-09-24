Пришел с цветами: Лада Дэнс рассказала о бывшем муже

Многие представители шоу-бизнеса выразили слова поддержки Ладе Дэнс после страшной аварии. Однако певица совсем не ожидала внимание со стороны бывшего мужа, с которым она уже несколько лет судится.

Артистка объяснила, что ее экс-супруг Леонид Величковский без согласия продал ее первый альбом, в котором фигурирует его фамилия. Продюсер и сейчас продолжает продавать права на музыку, что делать не должен. По этому вопросу судебный процесс длится уже несколько лет.

Однако на днях он пришел к студию к Андрею Малахову с участием Лады Дэнс. Леонид подарил букет бывшей возлюбленной и поддержал после ДТП.

Певица добавила, что больше всего ее разочаровывает, что водитель такси, в котором она ехала и попала в аварию, до сих пор не связался с ней и хотя бы не извинился.

Напомним, что водитель утверждал, что влетел в две столкнувшиеся машины со скоростью 110 км/ч, поскольку не было аварийного знака.

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