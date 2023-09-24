Оксана Домнина все шесть месяцев не отходила от больничной койки своего супруга — фигуриста Романа Костомарова. Только сейчас, когда все самое страшное позади, она готова рассказывать об этом публично.

В эфире программы «Секрет на миллион» Домнина вспомнила, что когда Романа увезли в больницу с сильным кашлем и болью в левом боку, она была уверена, что медики быстро окажут медицинскую помощь. Она рассчитывала, что Роман уже на следующий день вернётся домой и легла спать.

Однако утром врач позвонил и сказал о пневмонии с поражением около 90% легких и подключении к ИВЛ. У фигуриста нашли гнойный стрептококк, который вызвал осложнения и поражение конечностей.

Врачи дали прогноз выживания всего 2%. На третий день стало известно, что пальцы уже не спасти.

«Помню момент — я ручку его трогаю, и кажется, что пальцев нет. Врач сказал: ''Они просто высохли''», — рассказала Домнина.

Долгое время она не могла решиться посмотреть на руку, но однажды, когда Роман спал, Домнина убрала одеяло и увидела «будто угли, высохшие косточки» вместо пальцев.

Напомним, что Роман Костомаров уже выписан из больницы. Сейчас рассматривается необходимость операции на ладони.

Ранее мы писали, как Оксана Домнина объяснила детям инвалидность Романа Костомарова.