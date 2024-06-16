Пришел к Богу и не хочет слышать о шоу-бизнесе: куда пропал исполнитель хита «Птица счастья» Николай Гнатюк

Певец Николай Гнатюк в советское время обрел огромную популярность. Хиты артиста «Птица счастья» и «Танец на барабане» до сих пор помнят и поют, однако о самом исполнителе в последнее время почти не слышно. О том, что на самом деле происходит в жизни знаменитости, рассказывает mk.ru.

Незадолго до исчезновения с экранов Николай Гнатюк публично раскритиковал позицию властей и призывал «опомниться», но позднее понял, что это безрезультатно, и пропал. Ходили слухи, что певец покинул страну и ушел в монастырь. Близкий к артисту человек рассказал, как он сейчас живет.

«То, что Гнатюк ушел в монастырь, — неправда. Он пришел к Богу: стал воцерковленным человеком. С открытым сердцем и чистой душой: позитивный, очень добрый. Николай Васильевич часто ездит в паломнические поездки», — заявил инсайдер.

Николай Гнатюк начал отдаляться от шоу-бизнеса еще задолго до окончательного ухода со сцены. Уже в 90-х певца стали реже приглашать на телевидение, но он продолжал гастролировать. По словам собеседника издания, сейчас артист выбрал тихую жизнь вдали от публичности. Источник добавил, что он «даже слышать не хочет» о концертах и шоу-бизнесе.

«Николай Васильевич устал от публичности. <…> В данный момент он выступать не планирует: даже слышать об этом не хочет. Хотя о своих коллегах всегда отзывается с большой теплотой: и о Раймонде Паулсе, и об Илье Резнике», — поделился собеседник.

Инсайдер отметил, что в настоящее время материальная сторона жизни певца «уже давно не интересует» — у него другие приоритеты.

«Он не голодает: все необходимое есть. Его жизнь на данный момент — это не череда съемок и выступлений. Спокойная, размеренная жизнь, которую он заслужил», — заключил близкий человек Николая Гнатюка.

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