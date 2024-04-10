«Хотел, чтобы все обо мне забыли навсегда»: Вячеславу Добрынину предложили 6 млн рублей за интервью

78-летний певец Вячеслав Добрынин, известный по хитам «Кто тебе сказал», «Прощай», заявил, что ему предлагали 6 млн рублей за интервью на телевидении. Однако народный артист РФ не соглашается участвовать в съемках.

Подробности узнал сайт aif.ru.

Певец медленно передвигается после двух инсультов, признается, что «чувствует себя неполноценным». Его почти ежедневно приглашают на интервью в различные передачи, включая «Секрет на миллион», «Привет, Андрей». Однако исполнитель хита «Все, что в жизни есть у меня» отказывается от съемок на ТВ.

«Хотя мне предлагали 6 млн рублей. Сказали, что это самый высокий гонорар, который платят на телевидении», - поделился Добрынин.

В настоящее время о нем снимают фильм, но певец говорит, что «не вовремя».

«Очень хотел, чтобы все обо мне забыли навсегда», - поделился Добрынин.

Он также выразил неловкость за то, что происходит на эстраде. Песни, которые создаются сейчас, у Добрынина вызывают чувство стыда.

Ранее сообщалось, что певцу трудно разговаривать, он сильно устает. В скором времени Добрынин должен отправиться в санаторий, чтобы «подлечиться». Певцу присвоена инвалидная группа.