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17:30, 02 февраля 2023
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Мужчина на концерте перестал сдерживаться и потрогал Клару Новикову за разные места

Клара Новикова рассказала, как Аркадий Райкин трогал ее за разные места на концерте.

Мужчина на концерте перестал сдерживаться и потрогал Клару Новикову за разные места

Фото: Ксения Угольникова/ Starface.ru

76-летняя юмористка Клара Новикова во время творческого вечера в Москве рассказала интересный случай, произошедший много лет назад на концерте. Он связан с известным мужчиной, который потрогал артистку за разные места.

Речь идет об артисте Аркадии Райкине. С ним Новикова встретилась на концерте в Кремле.

За кулисами, увидев молодую артистку, Райкин перестал сдерживаться.

«Он так и давай меня за разные места трогать», - вспоминает Новикова.

По признанию юмористки, она бы не позволила другим мужчинам так себя вести, но Райкину было можно. «Пускай», - решила Новикова в тот момент. «У меня всегда был пиетет перед великими», - объяснила она свое бездействие.

Ранее Новикова раскрыла роман с молодым любовником. При этом играть свадьбу третий раз она отказалась.

Источник фото:Ксения Угольникова/ Starface.ru
Источник:Prozvezd.info
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