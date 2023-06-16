Пришел бывший муж: Татьяну Буланову на открытии ресторана за 50 миллионов ждал сюрприз

Певица Татьяна Буланова открыла в Санкт-Петербурге ресторан 16 июня, в который ее новый муж Валерий Руднев вложил 50 млн рублей. На мероприятии артистку ждал сюрприз: пришел первый супруг Николай Тагрин.

Буланова немного волновалась, Руднев держался в стороне от журналистов и даже не хотел фотографироваться на пресс-воле. По просьбе жены он встал для совместного снимка.

Буланова призналась, что не занимается финансовыми вопросами заведения: она его муза и вдохновительница. По замыслу, в ресторан будут приходить друзья и поклонники певицы.

На открытие подготовили целую шоу-программу, а Буланова исполнила сет лучших хитов. Она планирует часто выступать в своем ресторане.

StarHit заметил среди гостей вечера бывшего мужа певицы. Продюсер Николай Тагрин сохранил с Булановой дружеские отношения, они продолжают совместную работу. Тем более что в браке с Тагриным родился один из сыновей артистки.

Второго мужа Булановой – футболиста Владислава Радимова – на открытии не было.

Ранее мы писали, что певица встревожила публику своим видом спустя две недели после свадьбы.