«Природу не обманешь — клетки убирать не стоит»: Юрий Лоза высказался о состоянии Филиппа Киркорова

Юрий Лоза высказался о состоянии Филиппа Киркорова, получившего травму на одном из недавних концертов. В беседе с Teleprogramma.pro певец предположил, что артист подорвал здоровье из-за злоупотребления пластикой.

Исполнитель хита «Плот» убежден: нельзя менять то, что заложила в организм природа. Юрий Лоза считает, что именно за свое «вмешательство в тело» поплатился Филипп Киркоров. Известно, что певец сделал много пластических операций.

«Он что-то убирал, добавлял, ложился под нож. Не бывает идеальных железных организмов, которые бы переносили вмешательства без реакции. <…> Понимаете, природу не обманешь. Если она создала организм с определенным количеством ингредиентов, клеток, то убирать их не стоит», — заявил Юрий Лоза.

Музыкант признался, что не знает подробностей инцидента, произошедшего с Филиппом Киркоровым. Однако Юрий Лоза заключил: «Общее мнение таково: не надо ходить по хирургам!» Он объяснил: поддерживать себя в форме можно, не прибегая к услугам специалистов. Артист отметил: «Если вы хотите приводить себя в порядок, то не через хирургию, а через образ жизни — много не ешьте, поддерживайте физическую форму».

Напомним, 25 апреля Филипп Киркоров пострадал во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, получив серьезный ожог. На певце загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. По словам артиста, он восстанавливался в течение месяца, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.

Ранее сообщалось о том, что помощница Филиппа Киркорова не стала отрицать болезненное состояние певца: «Требуется время на восстановление».