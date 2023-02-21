Припухшие веки и измененные черты лица: Наталью Рудову заподозрили в пластических операциях

39-летняя Наталья Рудова – одна из самых красивых актрис российского кинематографа. У нее тысячи фанатов, желающих быть на нее похожей, но также и много хейтеров, не верящих, что внешность звезды «Универа» натуральная. Недавно она пообщалась со своими подписчиками в социальной сети и честно рассказала об изменениях в лице.

Наталья довольно резко отреагировала на слова пользователей, что у нее сильно поменялось лицо за последние несколько лет. Ее заподозрили сразу в нескольких операциях, и Рудова посчитала, что эти догадки ни на чем не основываются. По словам недоброжелателей, у актрисы стали другими черты лица, а также какое-то время она ходила с припухлыми веками, что говорит о том, что над ними поработал хирург.

Чтобы доказать свою натуральную красоту, Наталья опубликовала сначала фотографию без фильтров и фотошопа, а затем и вовсе свой детский снимок.

«Смешные вы конечно. Может, на тех фото я просто отекла. Действительно странно! Как мое лицо отличается от моего лица, когда я была маленькой?!!!» - эмоционально отреагировала на подозрения пользователей Рудова и подчеркнула, что никаких пластических операций не делала.

Ранее Наталья Рудова призналась, что страдает от тяжелых психологических проблем.