«Приползут»: Дмитрий Певцов объяснил, почему артисты-эмигранты вернутся в Россию

Дмитрий Певцов раскритиковал знаменитостей, покинувших Россию с начала СВО. Артист уверен, что эмигранты вернутся обратно, когда у них закончатся деньги.

По мнению Певцова, в нашей стране огромное количество «ждунов». Но есть и те, кто уехали за рубеж и сделали это, как считает артист, не от большого ума.

«Те, которые поглупее, типа Хаматовой, уехали, что-то шипят, воняют. Потом приползут обратно, потому что деньги кончатся», — приводит слова звезды «Бандитского Петербурга» NEWS.ru.

Как пояснил Певцов, часть «ждунов» остались в России и продолжают вредить стране. Поэтому положительные изменения в сфере культуры происходят очень медленно, считает он. Дмитрий добавил, что в их числе есть и те, кто распределяет деньги на кино. Бороться с ними, говорит артист, пока сложно, «но все-таки возможно».

