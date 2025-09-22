«Эта женщина уже давно забыта»: Дмитрий Певцов заявил, что Аллу Пугачеву перестали уважать в России

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов после скандального интервью Аллы Пугачевой заявил, что ее «давно забыли». В беседе с РИА Новости артист подчеркнул: эмигрировавшая певица лишилась уважения в России.

По словам Дмитрия Певцова, он не видел новое интервью Аллы Пугачевой, поскольку у него есть более важные дела. Актер отметил: уехавшая из России певица своим поступком окончательно утратила авторитет на Родине, и ее не только перестали уважать, но и забыли.

«Я интервью ее не смотрел, у меня есть гораздо более интересные занятия… На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать», — заявил Дмитрий Певцов.

Также ранее звезда сериала «Бандитский Петербург» призвал останавливать предателей РФ после интервью артистки. Дмитрий Певцов убежден: в нынешнее непростое время подобные громкие высказывания, которые позволила себе Алла Пугачева, недопустимы.

«Людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то лидерами общественного мнения», — подчеркнул актер.

Напомним, исполнительница хита «Миллион алых роз» дала интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) после трех лет молчания и жизни в эмиграции. Алла Пугачева открыто выразила свою политическую позицию, чем возмутила общественность. Так, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал певицу «предателем Родины» и призвал лишить ее звания народной артистки России, а также пообещал привлечь ее к уголовной ответственности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью Аллы Пугачевой цитатой из Библии: «Не сотвори себе кумира».

*признана иноагентом на территории РФ