Приостановила выступление: как зрители разозлили певицу Земфиру*

Бывший солист группы «Челси» Арсений Бородин рассказал, как исполнительница Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) остановила концерт из-за зрителей с едой. Певец вспомнил о необычном инциденте во время беседы с POPCAKE.TV.

Журналисты пообщались с исполнителем на тему музыки. Он поделился воспоминаниями о концерте Земфиры*. По словам мужчины, звезда была категорически против присутствия зрителей с едой и напитками. Оказалось, что артистка не пела до тех пор, пока слушатели не переставали есть.

Музыкант отмечает, что каждый артист имеет право устанавливать свои правила. Но, по его мнению, такое поведение слушателей не умаляет их уважения к исполнителю.

Напомним, что Земфира* в начале своей карьеры работала звукооператором на уфимской радиостанции «Европа плюс». Через несколько лет она выпустила свой дебютный альбом, а потом стала активно выступать и гастролировать. Знаменитость является лауреаткой премий «Триумф», «Золотая Горгулья» и Государственной республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича.

Ранее мы писали о том, что Земфира* не собирается выступать на территории России. Но она не против провести концерт для россиян за рубежом. Артистка планирует заработать на частных мероприятиях. По данным RT, на конец декабря у нее до сих пор есть свободные даты. Стали известны цены.

*признана иноагентом на территории РФ