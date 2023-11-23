Певица Земфира* готова выступить для россиян за рубежом

Певица Земфира Рамазанова* (признана иноагентом на территории РФ) не собирается выступать на территории России. Но она не против провести концерт для россиян за рубежом.

Артистка планирует заработать на частных мероприятиях. По данным RT, на конец декабря у нее до сих пор есть свободные даты. Часовое выступление на новогоднем корпоративе у Земфиры* стоит €500 тысяч (более 48 млн рублей). С заказчика требуют €100 тыс. (более 9,6 млн рублей) предоплаты наличными.

Представители певицы готовы получить задаток в Москве. Но без аванса артистка выступать не будет.

Заказчику предлагают организацию концерта под ключ, чтобы мероприятие прошло на достойном уровне. Для этого есть специальное агентство и обученные люди, которые найдут площадку, ведущего и организуют банкет. Корпоратив на 60-70 человек обойдется как минимум в €100 тыс, но цена, по данным издания, может быть и выше.

*признана иноагентом на территории РФ