«Принять выбор души»: Ирина Безрукова о потере сына

Ирина Безрукова рассказала, как пережила трагедию смерти сына и дала совет родителям, которые переживают подобную ситуацию.

Об этом сообщает WMJ.ru .

25-летний сын Ирины Безруковой от первого брака с Игорем Ливановым погиб, когда известная актриса была замужем за Сергеем Безруковым.

Когда Безрукова была на гастролях, ее сын поскользнулся и упал. Артистка нашла силы рассказать о потере лишь спустя 8 лет.

«В любом случае надо принять выбор души, которая ушла не в то время, когда вы хотели, а в свое. Нужно быть очень бережным по отношению к близким и посторонним людям, потому что никто и никогда не знает, когда это время наступит для каждого из нас» — говорит актриса.

Напомним, Ирина и Сергей Безруков встретились, когда актриса была в браке со своим первым супругом. При этом их союз распался в 2015 году, когда Сергей изменил ей с Анной Матисон.

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