Ирина Безрукова рассекретила тайну о поиске мужчин после скандального развода

На днях Ирина Безрукова стала гостем премьеры фильма «Эскортница». В нем девушка сыграла роль матери главной героини.

Актриса разоткровенничалась на мероприятии о своей личной жизни после тяжелого и скандального развода с Сергеем Безруковым. Дело в том, что девушка не встретила любовь.

Ирина Безрукова, указав, что в данный момент свободна, иронично сказала: «Так что обращайтесь».

Также актриса поделилась, какие черты должны быть у ее возлюбленного. Самое главное для Ирины — умение держать слово. Кроме того, артиста ценит порядочность и доброту.

Ранее мы писали, что Ирина Безрукова перечислила перенесенные пластические операции.