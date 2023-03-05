14:40, 05 марта 2023
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Ирина Безрукова рассекретила тайну о поиске мужчин после скандального развода
Бывшая жена Сергея Безрукова рассказала о любви после скандального развода.
Фото: Starface.ru
На днях Ирина Безрукова стала гостем премьеры фильма «Эскортница». В нем девушка сыграла роль матери главной героини.
Актриса разоткровенничалась на мероприятии о своей личной жизни после тяжелого и скандального развода с Сергеем Безруковым. Дело в том, что девушка не встретила любовь.
Ирина Безрукова, указав, что в данный момент свободна, иронично сказала: «Так что обращайтесь».
Также актриса поделилась, какие черты должны быть у ее возлюбленного. Самое главное для Ирины — умение держать слово. Кроме того, артиста ценит порядочность и доброту.
Ранее мы писали, что Ирина Безрукова перечислила перенесенные пластические операции.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги: