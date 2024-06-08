«Приняли удар на себя»: Максим Виторган об отношениях со старшими детьми
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Максим Виторган заявил, что его сыну от Ксении Собчак очень повезло, поскольку он младший ребенок в семье. Он отметил, что старшим детям сильно досталось из-за его незрелости. Подробнее о сложностях воспитания актер рассказал на YouTube-канале «Юзефович».
Бывшая жена Виктория Верберг подарила Максиму Виторгану дочку Полину и сына Даниила. Дети пошли по стопам знаменитого отца и уже добились успехов в кино. Несмотря на это, актер признался, что с трудом смог выпустить их из-под родительского крыла.
«Вообще с детьми... В какой-то момент надо оставить их в покое. Но это совершенно невозможно. Просто ужасно», – поделился Виторган.
При этом актер воспитывает еще младшего сына Платона, который родился в браке с Ксенией Собчак. По словам Максима Виторгана, мальчику очень повезло.
«Потому что я прошел школу старших детей, которым досталось в этом смысле от меня немало. Вот эта собственная незрелость и так далее. Поэтому я надеюсь, что ему достанется подарочный отец», – рассказал режиссер.
Он отметил, что в будущем Платон должен отдельно поблагодарить своих старших брата и сестру.
«Он должен будет потом поставить старшим: Дане и Полине, бюст на родине героя. Не мне, а им. Что они приняли на себя удар», – добавил Виторган.
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