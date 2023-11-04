Приняли собаку за ребенка: жена Нурлана Сабурова отреагировала на слухи о пополнении в семье

Супругу 31-летнего стендап-комика Нурлана Сабурова Диану заметили с коляской около одной из кофеен на Новой Риге, под Москвой. Журналисты заподозрили, что у супругов родился третий ребенок.

На кадрах, появившихся в Сети, комик и его супруга пообедали в кофейне. После Диана, которая катила перед собой коляску, отправилась на шопинг, а Нурлан уехал по своим делам, пишет Super.

Чуть позже супруга юмориста вышла на связь, заявив, что в коляске был не ребенок, а собака.

«Это Месси, у него что-то с ножками, ему трудно ходить, поэтому мы выгуливаем его сейчас в коляске, специально взяли ему», — сказала Диана на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нурлан и Диана поженились еще в 2014 года после новостей о беременности девушки. Тогда же они переехали из Екатеринбурга в Москву — в столице Нурлан начал работать на ТНТ. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: 11-летнюю дочь Мадину и 6-летнего сына Тагира.

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