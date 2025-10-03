«Приняла как данность»: телеведущая Ида Галич откровенно рассказала о нынешних отношениях с экс-супругом

Блогер и телеведущая Ида Галич откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем и отцом ее первого ребенка Аланом Басиевым. В выпуске собственного шоу «Есть вопросики», гостем которого стал комик Дмитрий Позов, знаменитость отметила, что ей «категорически» не обязательно дружить с экс-супругом.

Она отметила, что Басиев, безусловно, до сих пор является важной частью ее жизни. Однако они с ним не друзья. Все их общение сводится только к теме общего ребенка, сына Леона, который родился у пары в 2020 году, незадолго до расставания.

Галич также призналась, что у нее было много вопросов к бывшему мужу, но со временем она смогла отпустить ситуацию.

«Я приняла как данность — он отец моего ребенка. И я не разрешаю себе судить, много или мало он общается с сыном. Не думаю о том, как бы мне хотелось изменить наши отношения. Есть вот такая ситуация, и я ее принимаю, не мучая себя какими-то размышлениями, которые абсолютно не нужны», — поделилась знаменитость.

Ида и Алан поженились в мае 2018 года. Они познакомились в одном из ночных клубов Москвы. Однако в 2020 году супруги развелись. Галич рассказывала, что она не препятствует встречам Басиева с сыном, правда, видятся они нечасто.

Телеведущая до сих пор не раскрывает настоящих причин развода. По ее словам, дело было не в изменах мужа, оскорблениях или рукоприкладстве.

Ранее телеведущая Ида Галич рассказала, как ее жених не узнал дочь.