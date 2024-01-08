«Принял решение»: Киркоров сделал заявление после скандала на «голой» вечеринке

Певец Филипп Киркоров пожертвует гонорар за «Новогоднюю Маску» жителям Белгорода. Об этом информирует соцсеть ВКонтакте.

Исполнитель хита «Зайка моя» решил расстаться с частью доходов. Артист планирует передать гонорар за участие в новогоднем шоу пострадавшим жителям Белгорода. Об этом он написал в личном блоге.

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» пострадавшим жителям Белгорода», — высказался Киркоров.

Напомним, после появления на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой у певца начались проблемы. Он столкнулся с «отменой» на отечественном ТВ и потерял внушительную сумму денег. Артиста «вырезали» из многих новогодних концертов, однако в «Маске» он все же появился. При этом создатели передачи сократили количество высказываний Киркорова.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров пребывает в подавленном состоянии и может вскоре уехать из РФ. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что журналистка Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Ивлеевой.