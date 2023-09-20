Принудительные меры: тяжелобольная Заворотнюк лишилась бизнеса в РФ

Налоговая служба закрыла ИП тяжелобольной Анастасии Заворотнюк из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

По данным источника, бизнес актрисы был ликвидирован принудительно. Дело в том, что звезда «Моей прекрасной няни» имела долг в 172 тысячи рублей и не сдавала отчетность последние 15 месяцев.

Сообщается, что своим ИП Анастасия не пользуется уже 4 года: именно тогда у актрисы был выявлен рак.

После закрытия бизнеса Заворотнюк не придется платить пенсионные взносы. Это, примерно, 45 тысяч рублей в год.

Отметим, что ни актриса, ни ее официальные представители никак не комментируют сообщения СМИ.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Татьяна Навка вышла в свет с мужем тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Подробности смотрите в этой статье.