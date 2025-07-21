«Приносит и счастье, и здоровье, и деньги»: Филипп Киркоров подарил уникальный оберег Алле Пугачевой

Певец Филипп Киркоров полностью восстановился после травмы и вернулся на сцену. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» посетил VK FEST и привлек к себе внимание кристальным оберегом на шее, который есть только у него и еще одной женщины. Имя он раскрывать не стал, но намекнул на Аллу Пугачеву.

«Тогда этих амулетов было всего два в мире. Их было не достать. Первый — у меня, а второй — угадайте у кого. Один я подарил себе, а второй ей. Он приносит и счастье, и здоровье, и деньги», — приводит StarHit слова Киркорова.

Певец заверил, что эта женщина до сих пор носит оберег в память о когда-то родном человеке.

Киркоров стал хедлайнером мероприятия, он исполнил шесть песен и успел сменить столько же костюмов. От былой изможденности не осталось и следа.

Напомним, что Филипп Киркоров пострадал во время сольного концерта в Санкт-Петербурге из-за использования пиротехники. Искрящиеся фонтаны обожгли его руку. Сначала артист не придал травме значения, но из-за сахарного диабета возникли осложнения, поэтому вокалисту пришлось обратиться к врачам.

Ранее Киркоров вышел на подиум в качестве модели. Дефилировал артист в ковбойской шляпе, расклешенных джинсах и кожаной куртке.