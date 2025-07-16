Певец Филипп Киркоров вышел на подиум в ковбойской шляпе после болезни

Певец Филипп Киркоров, за здоровье которого поклонники и коллеги переживали еще в начале июня, оправился после болезни и вышел на подиум модной премии в качестве модели. Дефилировал артист в ковбойской шляпе, расклешенных джинсах и кожаной куртке. Об этом сообщает Woman.ru.

Филипп вышел к зрителям на премии Fashion TV как участник показа. Гости вечера отметили, что, несмотря на худобу, выглядел певец уже не болезненно, как несколько недель назад. Он улыбался, уверенно передвигался по подиуму и демонстрировал харизму.

«Как поется в известной песне: не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым… Ой, вечно молодой», — сказал Киркоров, проходя по подиуму.

В Сети поклонники артиста обрадовались тому, что он уже идет на поправку. Однако PR-менеджер Филиппа Екатерина Успенская заявила, что ему все еще требуется время на восстановление. Как только здоровье певца окончательно придет в норму, он намерен возобновить концертную деятельность, которую был вынужден поставить на паузу.

Напомним, что Филипп Киркоров пострадал во время концерта из-за использования пиротехники. Фонтаны обожгли его руку. Сначала артист не придал травме значения, но из-за сахарного диабета возникли осложнения, поэтому вокалисту пришлось обратиться к врачам.

Ранее Филипп Киркоров показал семейное видео в честь 13-летия сына.