«Дом выглядит как полуфабрикат»: за сколько Тарасов купил новый особняк для Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов недавно сделал жене Анастасии Костенко щедрый подарок. Он подарил ей новый дом. Стоимость особняка он не раскрыл, но, по данным Telegram-канала «Звездач», он потратил не меньше 100 миллионов рублей.

После свадьбы со спортсменом Костенко жила в доме, который строился специально для бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой. Модель неоднократно говорила о том, что не чувствует себя в нем хозяйкой. И спустя несколько лет брака Дмитрий решил это исправить. Он привел супругу на участок с закрытыми глазами, а затем показал новую недвижимость семьи.

Пользователи Сети отметили, что, несмотря на размеры особняка, он сейчас не в лучшем состоянии. На кадрах, которыми поделилась Анастасия, поклонники заметили разрушенные части фасада. Это говорит о том, что там предстоит серьезный ремонт. По мнению риелтора Юрия Паршикова, это повлияло и на стоимость дома.

«В окружении видны новостройки, и этот дом выглядит как полуфабрикат, там нужны отделочные работы и косметический ремонт. Если бы дом был готовым, стоимость с ремонтом составляла бы около 150 миллионов рублей, но так как он полностью не готов, судя по метражу и предстоящим работам, его стоимость около 100 миллионов», - заявил эксперт.

Ранее Дмитрий Тарасов отказался помогать Анастасии Костенко с ремонтом нового дома.