«Приносим свои извинения»: раскрыта причина массовой отмены концертов Дениса Мацуева

В Кемерове внезапно отменили фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений». Знаменитый пианист должен был выступить 7, 8 и 9 октября, однако теперь мероприятие перенесено на неопределенный срок.

Как пишет Kp.ru, причиной такого решения в филармонии Кузбасса назвали болезнь музыканта.

«Приносим свои извинения за причиненные неудобства», - сказали в филармонии.

Там также успокоили поклонников Мацуева и заверили, что все купленные ранее билеты остаются действительными. О возврате билетов речи не шло.

«Новые даты концертов будут объявлены позже», - отметили организаторы фестиваля.

В пресс-службе пианиста ТАСС подтвердили, что Мацуев заболел, поэтому отменил гастроли по городам Сибири. Концерты с его участием не состоятся также в Новосибирске и Барнауле.

«Денис Леонидович вынужден был перенести концерты в связи с болезнью. Концерты не отменены, а перенесены», - говорится в сообщении.

Ранее в Саратове неизвестные сорвали концерт рэп-исполнительницы Анны Ениной, вступающей под псевдонимом Enina. Сначала у входа в клуб под названием «Чермет» началась потасовка, а через некоторое время аноним сообщил о «минировании» здания.