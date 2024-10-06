Подростки устроили бунт: в Саратове неизвестные «заминировали» клуб и сорвали концерт популярной рэперши

В Саратове неизвестные сорвали концерт рэп-исполнительницы Анны Ениной, вступающей под псевдонимом Enina. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала у входа в клуб под названием «Чермет» началась потасовка. Разъяренные подростки устроили бунт, попытались прорваться в помещение и скандировали «пропустите!».

Несмотря на это, концерт начался, однако его пришлось завершить уже через полторы песни, так как в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о минировании помещения развлекательного заведения.

В итоге всех посетителей попросили выйти на улицу и объявили о досрочном завершении мероприятия.

В августе министр культуры области Наталия Щелканова потребовала, чтобы владельцы клуба «Чермет» повысили возрастной ценз для посещения выступления Ениной. После этого концерт также был сорван из-за сообщений о минировании. Предположительно, телефонными террористами могут быть поклонники, которых не впустили в клуб из-за возраста.

Аналогичная ситуация произошла в Волгограде 3 октября. В клуб, где проходил концерт Ениной, не пустили посетителей младше 16 лет.

Анна Енина получила популярность в Сети после публикации видео в TikTok о феминизме. Позже она начала брать интервью у треш-блогеров.

Ранее концерт рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) оказался под угрозой срыва в Нижнем Новгороде. Региональное министерство культуры «с учетом общественного мнения направило рекомендации об отказе от проведения мероприятия».