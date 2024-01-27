«Приносим извинения»: десяти зрителям скандального спектакля с Сергеем Астаховым вернули деньги за билеты

Не все жители Ростова оказались довольны спектаклем с участием актера Сергея Астахова. Знаменитость отреагировал на ситуацию и пообещал, что возмущенным горожанам вернут деньги за билеты, передает 76.ru.

Спектакль с названием «Что творят мужчины» в Ростове обернулся скандалом. Некоторые зрители пожаловались на то, что актеры забывали слова во время выступления. Появились даже предположения, что они были пьяны.

Главному лицу постановки, Сергею Астахову, пришлось извиниться перед горожанами. Он заверил, что никто из актеров не пил, однако проблема действительно была — одного из артистов разбила болезнь, а замены ему не нашлось.

«Вы знаете, деньги вернули, наверное, не более 10 человек. Если принимать во внимание тот факт, что четверо из них пришли компанией. На самом деле мы получили намного больше слов благодарности и поддержки... Это удивительно, но мы все равно приносим зрителям извинения, а в ответ от них слышим лишь слова поддержки», — заявил Астахов.

Ранее актер рассказал о причинах разрыва с Еленой Кориковой. Он считает, что виноват в расставании с возлюбленной.