«Принимаю поздравления»: 18-летний сын Ирины Дубцовой приобрел автомобиль за 20 млн рублей

18-летний сын певицы Ирины Дубцовой Артем часто делится в личном блоге подробностями своего роскошного образа жизни. Теперь молодой человек рассказал о своем новом дорогостоящем приобретении. Звездный наследник опубликовал в соцсети кадры с автомобилем, стоимость которого оценивается в миллионы.

Артем Черницын стал обладателем черного кроссовера BMW X4 M Competition. Примечательно, что эту модель не так просто найти, а ее цена составляет около 20 млн рублей. Сын артистки поделился снимками машины в личном блоге.

«Принимаю поздравления», — написал Артем Черницын.

По всей вероятности, молодой человек мог оплатить дорогую покупку не только с помощью знаменитой мамы. В интервью Ирина Дубцова рассказывала, что параллельно с учебой в МГИМО ее сын также подрабатывает.

«Занимается тачками — детейлинг, что-то такое. Ему интересно все, что связано с машинами, он в этом разбирается. Плюс он силен в маркетинговых делах, есть у него эта бизнес-жилка, которой во мне нет», — отмечала певица.

Известно, что Артем Черницын тратит сбережения и на путешествия. Так, вместе со своей возлюбленной, 17-летней дочерью кинорежиссера Павла Худякова Антониной, он уже посетил Дубай, Майами, Нью-Йорк, Сен-Тропе.

Напомним, с 2004 по 2008 год Ирина Дубцова состояла в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. В 2006 году у пары родился сын Артем. После развода артистка два года встречалась с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем, а с 2014 по 2015 год — с диджеем Леонидом Руденко, а затем перестала раскрывать подробности личной жизни.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Дубцова отправилась на отдых вместе с сыном и его избранницей.