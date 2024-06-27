Принесли клятвы у алтаря: шоумен Александр Ревва снова женился

Певец Александр Ревва и его жена Анжелика отметили 20-летнюю годовщину отношений. Семья решила устроить грандиозный праздник, на который позвали звездных гостей. Супруги снова надели свадебные наряды и принесли клятвы у алтаря.

Шоумен, который в последнее время ведет закрытый образ жизни, решил устроить масштабное торжество, которое прошло в загородном особняке у озера. На праздник 26 июня Ревва пригласил звезд: Валерию, Игоря Бутмана, Наталью Подольскую с Владимиром Пресняковым и других знаменитостей.

Анжелика выбрала для мероприятия молочное свадебное платье с длинным шлейфом и кружевом в стиле бохо. Ее голову украсила фата. Шоумен появился на торжестве в бежевом пиджаке, белой рубашке с галстуком-бабочкой и черных брюках.

Одна из дочерей подвела маму к алтарю, где ее уже ждал жених. Супруги повторили клятвы, которые говорили 17 лет назад, во время настоящей свадьбы.

«День рождения нашей любви! 20 лет! 26.06.2004», — написал артист на своей страничке в социальных сетях.

На торжестве присутствовали и дочери пары. Они нарядились в белые платья.

Наталья и Владимир Пресняковы в качестве подарка супругам преподнесли выступление. Александр Ревва также решил спеть во время семейного праздника: он исполнил хит «Зацепила меня», под который Анжелика танцевала уже во втором, более легком платье с открытыми плечами.

«Обалдеть, ребята! От всей души поздравляю с этим серьезным сроком»; «Поздравляю вас! Какие же красивые!», — написали фанаты шоумена.

Анжелика и Александр Ревва поженились в 2007 году. У них родились две дочери — Алиса и Амели.

После череды отмененных выступлений в России артист, исполняющий песни под псевдонимом Артур Пирожков, анонсировал новый сольник. Он должен состояться в столице 17 ноября, билеты на шоу стоят от 5 до 18 тысяч рублей. Однако глава ФПБК Виталий Бородин намерен добиться отмены концерта исполнителя.