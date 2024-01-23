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Опубликовано 23 января 2024, 14:31
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«Неужели нужно отправлять в СИЗО?»: Боня раскрыла свое отношение к аресту Блиновской

Виктория Боня не стала скрывать свое отношение к аресту Елены Блиновской .
«Неужели нужно отправлять в СИЗО?»: Боня раскрыла свое отношение к аресту Блиновской

© Starface.ru

Модель Виктория Боня высказалась по поводу ареста королевы марафонов Елены Блиновской. Она заявила, что испытывает двоякое отношение к ситуации.

Блогер поделилась мнением в своем Telegram-канале. Она написала, что не совсем понимает, почему Блиновская организовывала мероприятия, находясь под домашним арестом. Также Боня не может понять, почему ее коллегу по цеху надо отправлять в СИЗО, если она призналась в совершенном преступлении. Не упустила Виктория и тот момент, что у королевы марафонов на свободе остаются дети.

«Неужели мать четверых детей нужно отправлять в СИЗО? Тем более, что она признала свою вину», — отметила Боня.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева прокомментировала арест Блиновской. Она заявила, что блогер не заслужила отправки в СИЗО.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Виктория Боня
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Виктория Боня
Елена Блиновская
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