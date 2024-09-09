«Принцессе месяц»: актриса Елизавета Арзамасова снялась с мужем и детьми по особому поводу

29-летняя актриса Елизавета Арзамасова, которая недавно стала мамой во второй раз, поделилась в личном блоге кадрами с мужем и детьми. Звезда сериала «Папины дочки» сообщила, что ее новорожденной дочери исполнился месяц.

На опубликованных фото Лиза Арзамасова предстала вместе с супругом, фигуристом Ильей Авербухом, трехлетним сыном Львом и дочерью Лией, которой накануне исполнился месяц. Семья решила отпраздновать это событие.

«Сходили позавтракать вчетвером. Принцесса, которой сегодня аж месяц, — „в карете“. Левушка теперь — настоящий старший брат! С первым месяцем, Лиечка!» — написала Лиза Арзамасова.

Актриса пока не показывает лицо новорожденной дочери, но не скрывает от публики сына. Так, на одном из снимков мальчика обнимает отец. Подписчики восхитились новыми кадрами знаменитости.

«Какие вы классные», «Стильная и счастливая семейка», «Такие милые», «Красивая семья», — написали пользователи Сети.

Напомним, Елизавета Арзамамова и Илья Авербух состоят в браке с 2020 года. У пары двое детей — трехлетний Лев и дочь Лия, которая родилась в августе этого года.

Ранее сообщалось о том, что Лиза Арзамасова вышла в свет на шпильках спустя три недели после родов.