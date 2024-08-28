Была с мамой: Лиза Арзамасова спустя три недели после родов вышла в свет на шпильках

Актриса Лиза Арзамасова вышла в свет спустя три недели после рождения второго ребенка. На презентации нового сезона СТС она была с мамой.

На появление Арзамасовой обратило внимание издание Woman.ru.

Актрису на светском мероприятии сопровождала мама – супруга Ильи Авербуха рядом не было.

Знаменитость выбрала для выхода белоснежное платье с нашитыми цветами. Образ дополняли красные туфли и клатч в тон наряда. На голове Арзамасова сделала легкие кудри.

Актриса стала мамой второй раз 8 августа 2024 года. Она родила дочь от Авербуха. Девочку назвали Лией.

Илья после появления дочери писал, что будет с Лизой «очень стараться» для нее. Авербух благодарил жену за ребенка. Он обратился к супруге со словами: «Спасибо, любимая, за нашу девочку». Жена певца Олега Газманова Марина обратила внимание на то, что дочь у Арзамасовой и Авербуха появилась в день трех восьмерок, который считается ангельским.