Опубликовано 21 августа 2025, 14:09
«Принцесса»: 50-летний Руслан Нигматуллин обратился к 22-летней невесте в ее день рождения

50-летний Нигматуллин назвал принцессой 22-летнюю невесту в день ее рождения.
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

50-летний футболист Руслан Нигматуллин поздравил 22-летнюю невесту Эвелину с днем рождения. Спортсмен назвал избранницу принцессой и поблагодарил, что она рядом.

Соответствующий пост появился в личном аккаунте бывшего вратаря сборной России.

«С днем рождения, принцесса! Спасибо, что ты есть рядом, спасибо за твою светлую душу», - написал Нигматуллин.

Он пожелал избраннице абсолютного счастья и ежедневного вдохновения. Нигматуллин пообещал воплощать это в жизнь ради девушки и благополучия их пары.

Эвелина в ответ написала: «Спасибо, котенок».

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям. В Сети писали: «Эвелиночка, с днем рождения! Пусть ваша с Русланом любовь крепнет с каждым днем, жизнь будет наполнена интересными путешествиями, счастьем, уютом и радостными моментами», «С днем рождения, солнечный человек».

В прошлом году футболист развелся с женой Еленой после 27 лет брака. У пары остались двое сыновей. В марте 2025 года Нигматуллин сделал предложение молодой избраннице.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
