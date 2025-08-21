«Принцесса»: 50-летний Руслан Нигматуллин обратился к 22-летней невесте в ее день рождения

50-летний футболист Руслан Нигматуллин поздравил 22-летнюю невесту Эвелину с днем рождения. Спортсмен назвал избранницу принцессой и поблагодарил, что она рядом.

Соответствующий пост появился в личном аккаунте бывшего вратаря сборной России.

«С днем рождения, принцесса! Спасибо, что ты есть рядом, спасибо за твою светлую душу», - написал Нигматуллин.

Он пожелал избраннице абсолютного счастья и ежедневного вдохновения. Нигматуллин пообещал воплощать это в жизнь ради девушки и благополучия их пары.

Эвелина в ответ написала: «Спасибо, котенок».

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям. В Сети писали: «Эвелиночка, с днем рождения! Пусть ваша с Русланом любовь крепнет с каждым днем, жизнь будет наполнена интересными путешествиями, счастьем, уютом и радостными моментами», «С днем рождения, солнечный человек».

В прошлом году футболист развелся с женой Еленой после 27 лет брака. У пары остались двое сыновей. В марте 2025 года Нигматуллин сделал предложение молодой избраннице.