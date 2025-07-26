Принадлежащий рэперу Artik дом в Подмосковье за 125 млн руб. начал разваливаться

Украинский рэпер Артем Умрихин, выступающий в дуэте Artik&Asti, уехал из России в 2022 году, но не стал продавать свой особняк в престижном районе Подмосковья.

Как выяснил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, дом артиста начал постепенно разваливаться. С крыши осыпается краска, черепица поросла мхом. Асфальт при въезде также пришел в негодность – сквозь него начала прорастать трава.

Несмотря на то, что на дворе лето, на доме по-прежнему висят новогодние украшения. Что говорит о том, что владельцы, вероятно, жилье покидали спешно и давно там не появлялись.

При этом Умрихин продолжает исправно оплачивать все коммунальные платежи. Дом, по предварительным оценкам, стоит 125 миллионов рублей. Кроме того, у Artika в собственности есть квартира в Москве, а также нежилое помещение.

Ранее сообщалось, что рэпер проживает в Дубае. У него в России также остались два бизнеса, которые все еще функционируют. В 2024 году «Селф мэйд паблишинг» потерял около 700 тысяч при выручке 1,6 млн. У второй компании за тот же период прибыль ушла в минус на 3 млн при выручке в 24 млн.