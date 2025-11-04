«Примите его и перестаньте бояться»: Аида Гарифуллина высказалась о страхе одиночества

Оперная певица Аида Гарифуллина высказалась о страхе одиночества в Сети. Жена певца и актера Алексея Воробьева рассказала подписчикам, как справиться с гнетущим чувством.

В одной из соцсетей фанатка Гарифуллиной написала, будто бы никогда не сможет встретить своего человека и что это ее сильно пугает. Оперная певица отреагировала на сообщение девушки и дала ей совет, как избавиться от страха одиночества. По словам Аиды, в первую очередь для этого необходимо полюбить самого себя.

«А вы примите этот страх, перестаньте его бояться! В мире много людей, которые не встретили своего человека — и все равно счастливы… Это называется самодостаточность. Полюбите себя! Искренне, по-настоящему», — дала совет артистка.

Ранее Гарифуллина поделилась забавным моментом из совместного путешествия с Алексеем по Европе. Она опубликовала фото из паба и пошутила над супругом.