Аида Гарифуллина пошутила над мужем Алексеем Воробьевым в Лондоне

Оперная певица Аида Гарифуллина поделилась забавным моментом из совместного путешествия по Европе с мужем Алексеем Воробьевым. Она пошутила над супругом, опубликовав совместное фото из Лондона.

Пара побывала в традиционном пабе. Алексей предстал в черной футболке, свитшоте и брюках. Образ знаменитости дополняли солнцезащитные очки. На кадре он наливал себе чай и широко улыбался.

«Алеша улыбается. Он еще не знает, что тортик достанется только мне», – пошутила Аида под публикацией.

В итоге десерт и кофе действительно достались певице, а ее избранник ограничился лишь чаем.

Гарифуллина также рассказала о том, что они с Воробьевым осмотрели монументальный архитектурный комплекс Королевского суда Лондона на Стрэнде, посетили видеоинсталляцию Билла Виолы «Мученики» в Соборе Святого Павла, а также побывали в музее Шерлока Холмса.

Последняя локация особенно впечатлила Воробьева. Он даже поразмышлял об этом персонаже у себя в соцсетях.

