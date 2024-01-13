Певец Шура нагрубил журналистке, отвечая на вопрос о популярности
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Певец Шура нагрубил журналистке, отвечая на вопрос о популярности. Об этом сообщает Пятый канал.
Шура появился на сборном концерте-дискотеке «Суперстар!». В какой-то момент к нему подошли журналисты с вопросами. Одна из них заметила, что певец в последнее время получил новую волну популярности и начал все чаще появляться в медиапространстве. Она решила узнать у Шуры, как ему это удалось.
Однако вместо адекватного ответа журналистка услышала в свой адрес грубую реплику.
«Об косяк! Все!» — выкрикнул певец.
После этого Шура развернулся и ушел в гримерку вместе со своей командой.
Напомним, Шура стал широко известен благодаря своим эпатажным выступлениям в 90-х. Хиты «Твори добро», «Холодная луна» звучали тогда из каждого радиоприемника. Сейчас певец снова регулярно появляется на телевидении с выступлениями.
Ранее мы писали о том, что певец Шура нашел нужным объявить, что закрывает ипотеку.