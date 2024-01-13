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НАШ ШОУБИЗ
17:19, 13 января 2024
1 мин.

Певец Шура нагрубил журналистке, отвечая на вопрос о популярности

Певец Шура нагрубил журналистке, отвечая на вопрос о популярности

© Starface.ru

Певец Шура нагрубил журналистке, отвечая на вопрос о популярности. Об этом сообщает Пятый канал.

Шура появился на сборном концерте-дискотеке «Суперстар!». В какой-то момент к нему подошли журналисты с вопросами. Одна из них заметила, что певец в последнее время получил новую волну популярности и начал все чаще появляться в медиапространстве. Она решила узнать у Шуры, как ему это удалось.

Однако вместо адекватного ответа журналистка услышала в свой адрес грубую реплику.

«Об косяк! Все!» — выкрикнул певец.

После этого Шура развернулся и ушел в гримерку вместе со своей командой.

Напомним, Шура стал широко известен благодаря своим эпатажным выступлениям в 90-х. Хиты «Твори добро», «Холодная луна» звучали тогда из каждого радиоприемника. Сейчас певец снова регулярно появляется на телевидении с выступлениями.

Ранее мы писали о том, что певец Шура нашел нужным объявить, что закрывает ипотеку.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Шура
журналистка
скандал
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