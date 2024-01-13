Певец Шура нагрубил журналистке, отвечая на вопрос о популярности. Об этом сообщает Пятый канал.

Шура появился на сборном концерте-дискотеке «Суперстар!». В какой-то момент к нему подошли журналисты с вопросами. Одна из них заметила, что певец в последнее время получил новую волну популярности и начал все чаще появляться в медиапространстве. Она решила узнать у Шуры, как ему это удалось.

Однако вместо адекватного ответа журналистка услышала в свой адрес грубую реплику.

«Об косяк! Все!» — выкрикнул певец.

После этого Шура развернулся и ушел в гримерку вместе со своей командой.