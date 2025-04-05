«Пример того, каким папа должен быть»: Дайнеко прокомментировала новости об алиментах избранника

Виктория Дайнеко назвала задолжавшего по алиментам избранника примерным отцом. Об этом сообщает StarHit.

На днях журналисты выяснили, что избранник Виктории Дайнеко Беркели Овезов не платит алименты на содержание детей от прошлого брака. Предыдущая жена Овезова даже подавала в суд с требованием лишить мужчину родительских прав. Кроме того, у нового избранника певицы обнаружили долги по налогам и кредитам на сумму 6,5 миллионов рублей.

Виктория Дайнеко поспешила опровергнуть информацию и заявила, что на самом деле Овезов является примерным отцом.

«Вы знаете, как для меня важна поддержка детей и общение с детьми. И я никогда бы не стала общаться с человеком, который плохо относится к своим детям. Беркели пример того, каким папа должен быть для своих детей», — рассказала она.

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