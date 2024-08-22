«Пример того, как достойно поступать при разводе»: Ксения Собчак похвалила Илью Лагутенко

Журналистка Ксения Собчак заявила, что не прекращается обсуждение концерта Ильи Лагутенко за границей со столами за 10 тыс. евро и одними русскими в зале. Она назвала исполнителя «примером того, как достойно поступать при разводе», и добавила, что не видит ничего зазорного в выступлениях в красивом месте и зарабатывании денег своим талантом.

Рассуждениями Собчак поделилась в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Журналистка заявила, что «очень уважает» группу «Мумий Тролль» и позицию Лагутенко. Она отметила: певец живет и выступает за границей, но нигде не высказывается, не желал поражения и победы, не делает донаты ВСУ.

«Это пример того, как достойно поступать при разводе: с женщиной, с работодателем, с текущим настоящим своей страны», - написала Ксения.

Собчак подчеркнула, что человек держит себя в руках и не говорит ничего оскорбительного, «отошел, но с достоинством».

«И ничего зазорного в том, чтобы в красивом месте зарабатывать своим талантом, не вижу», - заключила журналистка и похвалила Лагутенко за зарабатывание денег.

Ранее сообщалось, что она посетила концерт лидера «Мумий Тролля» в Италии.