«Пример семейных ценностей»: Иосиф Пригожин высказался о браке Александры Пахмутовой и Николая Добронравова

Иосиф Пригожин назвал пару, которая может служить примером идеальных семейных отношений. Ею оказались Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

9 ноября этого года народная артистка СССР празднует свое 95-летие. В честь этого различные звезды и коллеги по цеху публично поздравляют ее, вспоминания о моментах из жизни.

Так, продюсер Пригожин признался, что для них с Валерией отношения композитора с ее мужем стали идеалом семейных ценностей и большим примером любви не только друг к другу, но и к профессиональной деятельности. По словам Иосифа, Александре Николаевне должно быть сложно привыкнуть к жизни без любимого супруга и отмечать юбилей без его присутствия.

«Для нас с Валерией ориентиром в семейной жизни были они. Мы ориентировались на их любовь, теплоту, как они с трепетом относились друг к другу. Нереальные люди. Это и был пример семейных ценностей. Пример любви к своему делу», — разоткровенничался Иосиф в беседе с изданием NEWS.ru.

Кроме того, Пригожин подчеркнул, что в последнее время довольно редко видится с Пахмутовой.

Напомним, что муж Николай Добронравов умер 16 сентября 2023 года в возрасте 94-х лет. Перед уходом из жизни поэт серьезно болел. Потеря мужа сильно сказалась на композиторе, так как они вместе прожили много лет. Первое время Пахмутова отказывалась покидать дом и комментировать произошедшее.

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