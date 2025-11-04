«Пример для молодежи»: Дмитрий Маликов похвалил Macan, которого Виталий Бородин призвал «запретить» в России

Дмитрий Маликов назвал рэпера Macan примером для российской молодежи. В беседе с «Абзацем» певец заявил, что артист является «успешным музыкантом», и похвалил его за решение служить в армии. При этом глава ФПБК Виталий Бородин утверждает, что рэпер – не патриот России, и его нужно «запретить».

В конце ноября этого года 23-летний Macan (настоящее имя - Андрей Косолапов) отправится на службу в армию. В личном блоге певец публиковал фото из московского военного комиссариата. Дмитрий Маликов поддержал такое решение коллеги и отметил, что тот подает хороший пример молодежи.

«Я считаю, что его можно назвать примером для молодежи. Не знаю, как у него в жизни все складывается, сколько ему лет, но сам факт [решения служить в армии] достоин уважения. Я хочу сказать, что он успешный музыкант. Желаю ему не растерять артистических навыков и приобрести новых поклонников», - высказался Дмитрий Маликов.

Недавно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить Macan выступать в России. Основанием для этого решения стала новость о том, что рэпер проигнорировал шесть повесток в военкомат и отправился отдыхать за границу. Политический деятель отметил, что каждый мужчина обязан отдать долг Родине, поэтому певца нельзя назвать патриотом страны.

«Данного рэпера в нашей стране нужно запретить. Он не патриот, использует Россию только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом. Он пытается усидеть на двух стульях, использует страну в своих корыстных интересах. Этот человек не заслуживает уважения среди мужчин и соотечественников», - заявил Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин призвал запретить рэперу Jah Khalib въезд в Россию из-за поддержки Украины: «Как так получается, что человек, который дискредитировал нашу страну, еще и хочет здесь зарабатывать деньги?»