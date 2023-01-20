«Применение различных химических веществ»: эксперт раскрыл секрет молодости Бузовой

20 января самая популярная девушка России отмечает свой день рождения. Ольге Бузовой исполнилось 37 лет. Тем не менее сама певица откровенно признается, что не чувствует себя на этот возраст. По словам знаменитости, все иностранцы дают ей не больше 27 лет. В эксклюзивной беседе с «Пятым» каналом врач-терапевт Филипп Глубоков раскрыл секрет молодости Бузовой.

Специалист заявил: есть множество причин, по которым девушки могут выглядеть не на свой возраст. «Это может быть связано с употреблением большего количества мяса, по сравнению с предыдущими годами. Может быть связано с применением различных химических веществ, средств не только косметики, но и других, которые содержат вещества, способствующие изменению гормонального фона», — высказался Филипп.

Также, по мнению Глубокова, на омоложение женщин влияют и различные косметологические процедуры.

Сама знаменитость нередко объясняла свои превосходные внешние данные хорошей генетикой.

Ранее Ольга Бузова подвела итог своей жизни. Подробности читайте в этой статье.