«Примадонна» пришла на концерт памяти младшего брата Кузьмина: подробности

Супруга ушедшего из жизни брата Владимира Кузьмина Александра организовала вечер в память о покойном муже. Мероприятие прошло в формате костюмированной вечеринки — в разгар концерта на сцене появилась двойник Аллы Пугачевой, ведущая Мирабелла Стрельцова.

Концерт памяти аранжировщика звезд нашей эстрады длился три часа. В первой половине вечера артисты исполняли песни и стихи Кузьмина-младшего, а во втором — композиции золотого состава группы «Динамик» 80-х годов. В то время музыкант был участником коллектива, и на сцене прозвучали его треки, записанные в то время, пишет mk.ru.

В середине вечера выступила двойник Примадонны Мирабелла Стрельцова. Она не только похожа внешне на народную артистку, но и умеет петь голосом исполнительницы хита «Миллион алых роз». Мирабелла исполнила композиции «Динамика» «Еще вчера» и «Когда меня ты позовешь».

На концерте звучала виолончель, а в каждом номере появлялась балерина в разных нарядах. Вдова музыканта Наталия сделала вечер таким, каким бы его хотел видеть ее покойный супруг.

В конце мероприятия все артисты поднялись на сцену, исполнив песню из раннего творчества группы «Пристань твоей надежды» в современной обработке Кузьмина.

В планах у Натальи — издать неопубликованные песни мужа, которые он не успел презентовать слушателям при жизни.

Напомним, 63-летний Александр Кузьмин был найден мертвым в марте на остановке в Адлере. Известно, что мужчина страдал алкоголизмом. Спустя 40 дней после смерти прах мужчины захоронили в Подмосковье.