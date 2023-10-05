Прилучный пил кофе с сахаром и просил не снимать на показе фильма с его участием

Актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян пришли на показ фильма, в котором артист исполнил главную роль. После начала показа он вышел за кофе для себя и жены и просил журналистов не снимать.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

Выход Прилучного из зала насторожил многих. Потом выяснилось, что актер вышел купить кофе для себя и жены.

Он долго сыпал сахар в бумажные стаканчики, а увидев фотографов, произнес: «Ну, зачем?»

Дальше Прилучный прошел обратно в зал. На этот раз актер пришел в кино без детей, хотя в последнее время часто брал их с собой.

Он не давал комментариев, но позировал со съемочной командой. Рядом находилась жена, которая была в модных брюках, блузе без рукавов и белой шляпе.

Ранее Брутян рассказывала, что легла с мужем в детокс-клинику.