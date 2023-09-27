Молодая жена сдала Прилучного в клинику после разборок с Муцениеце: сил больше не осталось

Актриса Зепюр Брутян рассказала, что отправилась вместе с мужем Павлом Прилучным в детокс-клинику для восстановления организма. По словам супруги «мажора», он был слишком вымотан работой и различными проблемами, и она больше не могла на это смотреть.

Выяснилось, что в минувшие выходные пара взяла с собой маленького сына Микаэля и отправилась в медицинское учреждение. Как отметила Зепюр, это было просто необходимо, так как Павел был буквально разбит. У него совсем нет выходных, и она в принципе не помнит, когда он отдыхал в последний раз, если не лежал с температурой.

«Поэтому в эти выходные мы, не задумываясь, приехали на чекап и восстановление организма», - рассказала Брутян в личном блоге.

В клинике Прилучного жена одного не оставила и тоже присоединилась к очищению, которое ей было необходимо. Забота о ребенке и бытовые вопросы, которые регулярно необходимо решать, сказались на ее здоровье.

Супруги проходили лечение по особой системе. Им ставили капельницы, делали массажи, проводили сеансы в криокамере и другие процедуры.

Ранее бывшая жена Прилучного актриса Агата Муцениеце заявила, что Брутян самоутверждается за счет фото с ее детьми.