Приличная сумма: Самбурская рассказала, сколько получает ее визажист всего за один выход

Российская актриса Настасья Самбурская приняла участие в съемках шоу «Кстати» от VK Видео и поделилась с кем работает на площадках. Она рассказала, что ее визажист зарабатывает 20 тысяч рублей за каждый выход. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу.

Настасья рассказала, что провела три недели в Таиланде. Для фотосессии там она наняла фотографа и визажиста. Самбурская отметила, что за каждый «выход в свет», включая участие в шоу и другие мероприятия, обычно платит визажисту 20 тысяч рублей.

Она также поделилась своими планами на День святого Валентина. Обычно в этот день она выкладывает фотографию с недовольным выражением лица, потому что, как она говорит, именно в этот день у нее не всегда складываются дела. Затем она призналась, что хочет получить в подарок красную сумку Dior.

Актриса, которая известна еще и как исполнительница, объяснила, почему выбрала шансон как основной жанр.

«Мне в принципе всегда хотелось петь. Я никогда не думала о карьере актрисы. Я запела, потому что мне петь дано, вот я и пою. Я не могу не петь. Есть люди, которые могут не петь, и лучше бы они не пели», — подытожила звезда.

Выпуск шоу «Кстати» с Настасьей Самбурской выйдет в эфир 10 февраля.

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