Прилетевший обратно в Россию Ревва скрылся от фотографа на премьере нового фильма

Всегда любивший внимание публики Александр Ревва повел себя неестественно на премьере нового фильма. Актер убегал от фотографов, схватив за руку супругу Анжелику.

Вероятно, шоумен в вечер премьеры «Непослушной» был не в настроении позировать на камеру. Ревва сразу направился в зрительный зал, игнорируя прессу.

Последнее время Ревва дает концерты в Дубае, где имеет квартиру в роскошном районе — стоимость начинается от 400 тысяч долларов (29,5 млн рублей). Также певец с семьей летал на Мальдивы, а скоро, по предварительным данным, хочет устроить концерт в Ростове-на-Дону.

Ранее мы писали, что Александр Ревва продает свои концерты в кредит.